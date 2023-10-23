فن ومشاهير

محمد منير يساند فلسطين بعمل فنى جديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مصدر مقرب من الفنان محمد منير، عن استعداد الكينج لتحضير عمل فنى جديد تضامنا مع أحداث فلسطين، ونشر صورة تجمعه برفقة محمد منير من الطائرة وعلق قائلاً: " لحظة وصول الكينج إلى القاهرة بعد أن قطع إجازته السنوية في ألمانيا للتحضير لعمل فني جديد دعماً ومشاركة للأحداث الجارية".

محمد منير

من ناحية أخري تميز الكينج محمد منير بإنه لم يترك شيئا إلا وغني له، فغني للعاشقين وللمجروحين من هوي الحب، وغني للحرية وحلم بدنيا كلها إنسانية، كما غني لعيون النوبة السمرا وامتدح في جمال معشوقته مصر.

 

"الليلة يا سمرا" هي الأغنية التى أدخلت محمد منير إلى قائمة الـBBC لأفضل 50 أغنية أفريقية فى القرن العشرين، كما حصل عليها العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة السلام من قناه CNN عن ألبومه "الأأرض والسلام" والجائزة الماسية من "باما أووردز" ، بجانب الجائزة البلاتينية لأفضل مطرب مصرى وعربى ولمشاركته مع الفنان الألمانى "عادل الطويل" وحصل على جائزة شركة يونيفرسال العالمية، بعد أن وزعت الأسطوانة التى تضم أغنية "تحت الـياسمينا" 700 ألف نسخة محققة أعلى نسبة توزيع فى ألمانيا.

a58a5767bb.jpg
محمد منير

محمد منير والسينما

وعلى صعيد الأفلام شارك في 16 فيلماً سينمائياً، منها “حدوتة مصرية” و"المصير" كما شارك بصوته في 17 مسلسلاً درامياً وأصدر لهم ألبومين غنائيين، هما “مقدرش” في 1988، و"حبيبتى" في 1998، وكان مسلسل “المغني” الذي قدمه في شهر رمضان 2016 آخر مسلسلاته ليبلغ رصيده منها 3 فقط.

 

محمد منير والمسرح

شارك منير في مسرحيتين هما "الشحاتين" مع سعيد صالح، و"الملك هو الملك" مع صلاح السعدني، وهي المسرحية التي أطلق لها ألبوماً بنفس الاسم ولقب بـ الملك  بعد مشاركته في المسرحية.

131e2fa48b.jpg
محمد منير

زوجة محمد منير الوحيدة

ما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه إنفصل عنها وأكد ان كل شئ قسمة ونصيب ولكن هذا الإنفصال السريع أثار ضجة كبيرة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا