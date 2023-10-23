بسنت شوقى تشارك فى فيلم "السيستم" أمام أحمد الفيشاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تنضم الفنانة الشابة بسنت شوقى في بطولة فيلم "السيستم" مع الفنانين أحمد الفيشاوى ونسرين طافش، وللمخرج أحمد البنداري.

بسنت شوقي

أحداث فيلم السيستم

فيلم "السيستم" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت وهو من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وكان أحمد الفيشاوي قد نشر عبر حسابه على" إنستجرام" صور من كواليس التصوير وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم السيستم تأليف أحمد مصطفى، إنتاج Run films and best media production، تصوير هيثم نصار، أول فيلم للمخرج أحمد البندري".

فيلم السيستم

من ناحية أخري، تواصل بسنت شوقى تصوير دورها في مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الأسابيع القادمة، وتجسد بسنت خلال أحداث العمل شخصية رئيسه الوحدة المحلية بالأقصر، وتظهر مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية.

فيلم السيستم

وتظهر بسنت شوقى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "فوى فوى فوى" الذى يقوم ببطولته زوجها محمد فراج ويعرض حالياً في السينمات محققا نجاحاً لاقتاً، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.