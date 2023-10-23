سوزان نجم الدين تكشف أسراراً عن حياتها

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين تفاصيل تجربتين صعبتين تعرضت لهما وفكرت في إنهاء حياتها خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن" الذي يعرض على قناة LBCI اللبنانية.

وكشفت نجم الدين أنها قبل امتحان البكالوريا شعرت بضغط نفسي شديد وخوف مستمر، مما دفعها للتفكير في إنهاء حياتها موضحة "كنت صغيرة وكانت الضغوطات والخوف يؤثرون عليّ بشكل كبير قبل الامتحان".

وأضافت: " صعدت إلى السطح وتناولت عددًا كبيرًا من الحبوب، ثم وقفت فوق خزان المياه وبدأت في الدعاء والبكاء ولكن بعد ذلك، تراجعت عن فكرة قتل نفسي وعدت إلى المنزل، حيث قمت بالتقيؤ للتخلص من الحبوب التي تناولتها".

وأوضحت نجم الدين: "التجربة الثانية حدثت أثناء تصويري لمسلسل "شوق"، حيث كانت لدي معاناة نفسية وجسدية شديدة تفوق الواقع.

كشف الفنانة سوزان نجم الدين، عن استعدادها لبدء تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسل الحشاشين المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

وقالت سوزان نجم الدين، في تصريحات خاصة علي هامش حضورها ختام المهرجان القومي للمسرح، إنها تحمست للمشاركة في العمل بمجرد قراءته، حيث ستظهر في الأحداث بشكل مختلف عن الأعمال التي قدمتها من قبل.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

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