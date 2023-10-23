ليلى علوي تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة ليلى علوي تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام ، على هامش جلساتها الحوارية ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال.

وقالت ليلى علوي: “أنا على تواصل دائم مع رامي نجل عادل إمام، وعلى قد ما بقدر بطمن عليه من خلال أصدقائه ويسرا لأنها قريبة منه”، مؤكدة أن الشائعات التي تؤرق الفنانين ما هي إلا دخان ولا يجب تصديقها.

و قالت النجمة ليلى علوي ، على هامش حضورها مهرجان الشارقة في الامارات ، عن شعورها باوجاع الفلسطينيين: "احنا كعرب حاسين بكل اوجاع الفلسطينيين، والغرب مغيبين لازم نعمل فيلم يصل علشان نبقي كفنانين في الوطن العربي قدرنا نخدم قضية فلسطين وغزة".

مهرجان الشارقة:

ويشارك فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب (22 - 28 أكتوبر)، وذلك ضمن جولة عروض الفيلم في العالم العربي إذ فاز مؤخرًا بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي.

كان الفيلم سبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي.

تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب، ورغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات، وشركة الإنتاج StudioNICE Creative.

طارق ريماوي مخرج أفلام رسوم متحركة وكاتب سيناريو وعضو أكاديمي أردني مستقل، حصل على درجة الماجستير في الرسوم المتحركة من كلية نيوبورت للسينما في المملكة المتحدة في عام 2010 قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في الرسوم المتحركة من جامعة لوبورو في عام 2014.

ونالت أفلامه جوائز إقليمية ودولية، وعُرضت في أكثر من 200 مهرجان سينمائي دولي، في عام 2016، أنشأ ريماوي قسم الرسوم المتحركة في جامعة البترا في الأردن لتزويد خريجيه بأحدث تقنيات السرد القصصي والتواصل البصري، يشغل طارق حاليًا منصب رئيس قسم الوسائط المتعددة والإنتاج في مكتب التعلم الرقمي والتعليم الإلكتروني بجامعة قطر.

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