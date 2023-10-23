بالصور – ليلى علوي وحسين فهمي معاً لتقديم المساعدات لأهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه الفنانان حسين فهمي وليلى علوي والسيناريست مدحت العدل وهم يتوجهون إلى أحد مراكز جمع المساعدات في الشارقة على هامش مشاركتهم في “مهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب” الذي انطلق أمس (الأحد)، وذلك للمساهمة في تجهيز وإعداد المساعدات الغذائية والطبية لأهالي غزة، بعد حالة الدمار الشامل التي يشهدها القطاع.

يُذكر أن عدداً من نجوم الفن حرصوا على التطوع والمشاركة في توضيب المساعدات لأهالي غزة، وأبزرهم الفنانون: ياسمين صبري، تامر حسني، هنا الزاهد، هنادي مهنا، وعمر الشناوي.

وكان حسين فهمي قد توجّه إلى الشارقة في دولة الإمارات للمشاركة في الدورة العاشرة من “مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب”، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بصفته رئيس “مهرجان القاهرة السينمائي”، وقد صاحبه في الرحلة كلٌ من الفنانة ليلى علوي والمنتج مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي.

يُذكر أن عدداً كبيراً من الدول سوف تشارك في الدورة الحالية من المهرجان، ومنها: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورغ، قطر، فيتنام، سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توغو، والإمارات العربية المتحدة.