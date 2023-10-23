أحمد الفيشاوي يتجاهل الإنتقادات ويبدأ تصوير “السيستم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الفنان أحمد الفيشاوي تجاهل كل الانتقادات التي طاولته خلال الأيام الماضية بعد إعلانه عن فيلمه الجديد “السيستم”، وأنه بدأ بالفعل تصوير الفيلم، بعد انضمام الفنانة نسرين طافش إليه، ليكون فيلم “السيستم” العمل الأول الذي يجمعهما معاً.

الفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

وكان الفيشاوي قد أعلن عن بدء تحضيراته للفيلم بعدما نشر من خلال حسابه الخاص في إنستغرام” صوراً من جلسات التحضير ووجهت بانتقادات حادة من الجمهور، بسبب تجاهل الفيشاوي للمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، فيلم “أشباح أوروبا”، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وتدور أحداثه حول زوجة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة الأمر، تقرر ترك زوجها والسفر خارج البلاد لينشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.