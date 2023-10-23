بريجيت ياغي تعلن خطوبتها.. هكذا فاجأها حبيبها بطلب يدها للزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثّقت الفنانة بريجيت ياغي بمقاطع فيديو عفوية عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابها في “إنستغرام” لحظة طلب حبيبها جورج جميل يدها للزواج.

وظهرت الفنانة اللبنانية، ابنة الفنان عبدو ياغي، وهي في صدمة، حيث نجح حبيبها الشاب في مفاجأتها بطلب يدها للزواج بطريقة عفوية تفاعلت معها بريجيت بالضحك والخجل.

وأظهر مقطع الفيديو ممرّاً من الورود باللون الأحمر وفي نهايته لافتة مكتوب عليها: “هل تقبلين الزواج بي”؟.

ليركع الشاب على ركبته ويطلب منها الزواج، وبدت بريجيت في غاية الخجل وسط هتافات الأشخاص الموجودين معها في القاعة، وعانقت حبيبها بحرارة، معلنة موافقتها على عرض الزواج.

وعلّقت الفنانة اللبنانية على أحد الفيديوهات بالقول: “بحبك لآخر نفس. الله يفرّح قلوب الكلّ”، وكتبت في آخر: “الله ما يحرمنا من بعض”.