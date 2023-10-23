بالصور – دينا الشربيني تتجاوز حزنها على والدتها من أجل غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة دينا الشربيني على المشاركة مع باقي المتطوعين في الهلال الأحمر المصري لتوضيب المساعدات التي سيتم إرسالها الى الأهالي في قطاع غزة.

وفي أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والدتها، اختارت النجمة المصرية إطلالة كاجوال ناعمة باللون الأسود، ووجّهت رسالة من خلال مقطع فيديو طلبت فيه من الجميع التبرع لصالح الهلال الأحمر، قائلةً: “أنا النهاردة موجودة في الهلال الأحمر المصري حسيت أن دي أقل حاجة ممكن أقدر أعملها، وحقيقي لما جيت وشفت الحاجات اللي هما بيعملوها وقد إيه الناس اللي هنا منظمة وبتتعب عشان تعمل أقل حاجة تقدر تعملها إن إحنا نقدر نوصل ده لإخوتنا وأهلنا في فلسطين”.

وأضافت: “نفسي الناس كلها تيجي وتساعد وتساهم في هذا الأمر من طريق التطوع وفرصتنا أن معبر رفح ما زال مفتوحاً وتقدر الحاجات دي حقيقي توصل لهم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خطوة دينا الشربيني الإنسانية رغم الحسرة والحزن على فقدانها والديها خلال فترة قصيرة، وأشادوا بحضورها وبحضور الكثير من النجوم المصريين لدعم الهلال الأحمر وإيصال المساعدات الى أهالي غزة.