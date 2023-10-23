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ديف تشابيل يهاجم إسرائيل ويحمّل أميركا ذنب المجازر في غزة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الكوميدي الأمريكي المعروف ديف تشابيل في عرض بمدينة بوسطن الاحتلال الإسرائيلي وأدان القصف المستمر على قطاع غزة.

وهتف الحضور “فلسطين حرة” ولكن وسائل الإعلام الأمريكية اليمينية ومن بينها “وول ستريت جورنال” قالت إن مجموعة من المشاهدين انسحبوا من العرض لشعورهم “بعدم الأمان”.

وقال تشابيل، ايضاً، إن الولايات المتحدة مذنبة بالمساعدة في ذبح المدنيين الأبرياء مشيراً إلى جرائم الحرب، التي تُرتكب في غزة.

وانتقد تشابيل حكومة إسرائيل بسبب قطع الإمدادات عن سكان غزة ومنع المساعدات الإنسانية، وقال ” إن خطأين لايصنعان صوابا”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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