مرشحة لبنان لمسابقة ملكة جمال الكون تتألق بإطلالة مدهشة.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان، والمرشحة لمسابقة ملكة جمال الكون مايا أبو الحسن الجمهور مجموعة صور ظهرت فيها متألقة بإطلالة مدهشة.

إرتدت مايا أبو الحسن فستاناً قصيراً وواسعاً باللون البرتقالي، بكمين طويلين ومفتوحين، ونسقت معه حذاءً عالياً باللون الأسود مع حقيبة يد باللون نفسه، وقبعة باللون البيج.

وتشارك مايا أبو الحسن في البرنامج الصباحي Morning Talk الذي يعرض يومياً من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً على قناة LBCI

يذكر أن البرنامج يقدمه عدد من الإعلاميين، منهم إيليو شماس، ساندرا أيوب، أنيتا سليمان، بيرلا النجار التي انضمت مؤخراً الى مقدمي البرنامج الأساسيين، رهف عبدالله ومايا أبو الحسن وجورج يونس.

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