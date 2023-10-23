ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة الكويتية مرام البلوشي عن مرضها، واصفة إياه بالفترة المؤلمة للغاية.

وأكدت مرام أن مرضها بدء بتعرضها لذبحة صدرية عام 2019، إنتهت بالتهاب في الرئة نقلت على أثره إلى العناية المركزة، مؤكدة أن ألمها لا تصفه الكلمات.

وأكدت مرام أن ضغط العمل الطويل والمجهود جعلها تصاب بذبحة صدرية مفاجئة، كما أنها أصيبت بعدها بفيروس كورونا أكثر من مرة، وهذا ما أثر على صحتها بشكل سلبي بسبب إصابتها بـ"الربو التحسسي"، كما أنها تعاني من الكثير من الأمراض الوراثية وعلقت: "مصابة بالربو من عمري 14 عاماً إضافة إلى مشاكل بالرئة والأوعية الدموية".

أما أزمتها الأخيرة فأكدت أنها كانت بسبب وجود ماء في الرئة.

كانت هذه تفاصيل خبر مرام البلوشي تتحدث عن أزمتها الصحية.. وهذا ما قالته عن شعورها بالألم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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