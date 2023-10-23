بعد الموقف المحرج مع محمد صلاح .. لبلبة غاضبة وتكشف الحقيقة كاملةً

ميرنا وليد - بيروت - شعرت الممثلة المصرية لبلبة بالغضب بسبب إنتشار فيديو ينسب لها تحت عنوان "شوف لبلبة قالت اية عن موقف محمد صلاح من فلسطين ورحمة امي ما اعرفه".



وقالت في بيان رسمي "عندما وجهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضور الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلى مكان الإجتماع وعندما وصلت تجمع من حولي الصحافة ووسائل الاعلام يسألونني عن ما يحدث في غزة، والحقيقة قلت كلام من القلب لإني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يوميا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم أخواننا، وما يتعرض له الأطفال الأبرياء".

واستدركت:"وبعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصا ما يسألني رأيي فيما قاله محمد صلاح، ورددت عليهم بإنني لم اسمع ما قاله لإنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير في كلامي في المونتاج وإنني قلت إنني لا أعرف من هو محمد صلاح، وهو ما لايمكن أن أقوله نهائيا، فأنا احترم الجميع ومحمد صلاح ليس فقط فخر العرب بل هو فخر العالم أجمع، وجمعينا نحبه، ولا يمكن أن أغلط في اي شخص، كما أن هذا الكلام ليس مجال الآن".