الكشف عن موعد عرض فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز ومنة شلبي

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن موعد عرض فيلم "فرقة الموت" الذي يجمع في بطولته الممثلين المصريين أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي، وهو في موسم عيد الأضحى 2024.



ونشر المنتج هاني عبد الله صورة تجمعه مع السيناريست صلاح الجهيني، وعلق: "فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني، فيلم عيد الأضحى 2024... دعواتكم.

والفيلم من بطولة منة شلبي وآسر ياسين وأحمد عز، من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني.

وجاء هذا الفيلم بعد عدة أفلام جمعت أحمد عز ومنة شلبي وأبرزها: "الجريمة" و"بدل فاقد"، بالإضافة إلى ظهورها ضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز".