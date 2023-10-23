بعد زواج طليقها.. الحقيقة الكاملة لـ خطوبة غادة عادل ونجم شهير

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا،أخبار تفيد بأن النجمة غادة عادل على علاقة بشخصية من الوسط الفني وبينهم قصة حب، وذلك بعد أيام قليلة من زواج طليقها وأبو أبنائها المخرج طارق الهواري،من مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك، بعد أن تداولت صورة لـ غادة عادل في أثناء حضورها في إحدى الحفلات، وهي ترتدي خاتمًا خطوبة، وظهرت في الصورة رفقة الفنان الشهير شريف رمزي، فرجع البعض ارتباطهما، بعد انتشار هذه الصورة بكثرة في الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي.



إذ نشر النجم شريف رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام" ، صوره تجمعه بالنجمة غادة عادل أثناء لقائهما في إحدى السهرات، وعلق عليها قائلًا: أنه لمن دواعي سروري دائمًا، أن ألتقي بـ صديقتي العزيزة وحبيبتي غادة عادل،وتعود الصورة إلى عام 2020.

ومن جانبها، قررت الفنانة غادة عادل، التزام الصمت وحتى الآن، لم تعلق على شأن ارتباطها، سواء بـ شريف رمزي، مثلما رجح البعض أو برجل غيره،

ويذكر أن شاركت النجمة غادة عادل في فيلم "البطة الصفرا" مع محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".