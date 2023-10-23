سوزان نجم الدين تثير الجدل بمحاولتها الانتحار مرتين وقصة فشلها فى الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سوزان نجم الدين تفاصيل محاولتها انتحار والتخلص من حياتها بشكل نهائي، أثناء دراستها في المرحلة الثانوية.

سوزان نجم الدين

صرحت سوزان نجم الدين خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "زمن" المذاع عبر قناة LBCI اللبنانية، قائلة: "رغم كل إيماني فكرت في الانتحار مرتين، مرة منهم وأنا صغيرة في البكالوريا من الضغط والخوف قبل التقدم للامتحان".

تابعت سوزان نجم الدين: "وقتها طلعت السطح وشربت حبوب كتيرة، وطلعت فوق خزان على السطح وصرت أدعي الله وأبكي، وبعدها خفت ونزلت البيت وتقيأت الحبوب".

سوزان نجم الدين

أضافت سوزان نجم الدين: "المرة الثانية كانت أثناء تصوير مسلسل شوق، بسبب معاناتي من عذاب نفسي وجسدي يفوق الحقيقة، ودور روز كان عن بنت حقيقية، وأنا وطنية وأحس بوجع الناس، بالإضافة إلى إن التصوير كان في ذروة الشتاء في سوريا، وتمنيت الانتحار لكن ما عملت شيء".

آخر أعمال سوزان نجم الدين

من ناحية أخري، يذكر أن مسلسل "شوق" عرض عام 2017، وتدور أحداثه حول الفتاة روز، التي تقع في قبضة جماعات إرهابية تحولها إلى واحدة من السبايا، ويحاول زوجها إنقاذها بأي طريقة.

سوزان نجم الدين

ومسلسل "روز" من تأليف حازم سليمان، إخراج رشا شربتجي، وشاركت في بطولته مجموعة من النجوم تضم باسم ياخور، نسرين طافش، سوزان نجم الدين، أحمد الأحمد، وآخرين.