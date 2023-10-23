دينا الشربيني تتطوع في الهلال الأحمر دعمًا لأهالي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام مقطع فيديو ترصد من خلاله مشاركتها فى فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى قطاع غزة.

وقالت الشربيني في الفيديو :"أنا النهاردة موجودة في الهلال الأحمر المصري، حسيت إن دي أقل حاجة أقدر أعملها، وحقيقي لما جيت وشفت الحاجات اللي هما بيعملوها، وقد إيه الناس هنا منظمة وبتتعب، علشان نوصل ده لأهلنا وإخواتنا في فلسطين".

وأضافت: "أنا نفسي الناس كلها تيجي وتساعد وتساهم وتتطوع.. فرصتنا إن معبر رفح فتح وتقدر الحاجات دي توصلها".

وظهرت الشربيني وللمرة الاولى بعد وفاة والدتها وهي ترتدي ملابس سوداء مع الجاكيت الرسمي لجمعية الهلال الأحمر المصرى وعلقت على الفيديو قائلة: " قلوبنا مع غزة".

تبرعات الهلال الأحمر المصري

ومنذ الأحداث الجارية في فلسطين سعى عدد من النجوم للمشاركة قدر الإمكان لمساعدة أهالي غزة المنكوبين وذبك بإرسال المساعادات وخاصة بعهد فتح معبر رفح البري حيث شارك عدد من الفنانين ومنه: زينة وأولادها، وأسما منير شريف وابنتها لارا السكري، وهنا الزاهد، وياسمين صبري، وأميرة أديب، وآية سماحة، وهنادي مهنا.

ودعى الفنانين والمؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي المخنتلفة الجمهور إلى التبرع لصالح ضحايا غزة مثلأحمد العوضي، وحمزة نمرة، وأنغام، وتامر حسني، ومنى زكي، وأحمد فهمي، ودنيا سمير غانم، وأحلام، وماجد المهندس.

آخر أعمال دينا الشربيني

وكانت آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني فيلم “تاج" ،بطولة الفنان تامر حسني والمقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل، حيث أعلن تامر حسني منذ أيام على صفحته الرسمية انضمام دينا لفيلمه، قائلا: «"النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك ( تاج) ويارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي".

وفاة والدة دينا الشربيني

وكانت قد أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن وفاة والدتهامنذ ما يقرب من شهر على صفحتها الرسمية على انستجرام، وجاء ذلك بعد رحيل والدها بـ 5 أشهر فقط، وكتبت الشربيني: “إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون.، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبدالله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.