منتدى الإبداع .. قصور الثقافة تناقش تقنيات تشكيل الجلود في الأعمال الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - منتدى الإبداع .. تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" للعاملين بديوان الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية .

شرحت الفنانة د. أماني الشيخ في محاضرة اليوم بعنوان "أساليب وتقنيات تشكيل الجلود في الأعمال الفنية" آليات التعامل مع القطع الجلدية المختلفة لتنفيذ الشكل المطلوب، موضحة أن من أهمها خلو سطح الجلد من البقع، وأن تكون الألوان سائلة لسهولة استخدامها كالطلائات الزيتية، الصبغات الكحولية والدهانات البلاستيكية.

وأضافت "الشيخ" أن طرق تشكيل الجلود متنوعة منها تقنية (الضغط) التي تعطي تأثيرا غائرا في سطح الجلد، ويمكن من خلالها إعطاء التأثيرات اللونية المختلفة من فاتح إلى غامق حسب قوة الضغط، باستخدام أداة الدفرة المصنوعة من الخشب، والمزودة في نهايتها بسن مشطوف أملس حتى لا يتأذى السطح الخارجي للجلد.

وأكدت في ختام المحاضرة على ضرورة اختيار الجلود السميكة ذات النسيج الضيق لعمل زخارف خطية متنوعة باستخدام أسلحة قطع حادة، لإظهار التباين بين الشكل والأرضية بكل دقة ووضوح.

"أساليب الإخراج في مسرح العرائس" ضمن ورشة مخرجي نوادي مسرح الطفل

من ناحية أخرى تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليات الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل بقصر السينما بجاردن سيتي، والمستمرة حتى 29 أكتوبر الحالي.

تضمن اليوم الاثنين ثالث محاضرة بعنوان "أساليب الإخراج في مسرح العرائس" استهلها د. أسامة محمد بالتعرف على مجالات دراسة المتدربين وأساليبهم في مجال الإخراج، وخبراتهم السابقة، موضحا أهم ركائز نجاح العمل المسرحي، التي لابد من تضافرها وتكاملها لإنجاح العرض.

كما قام بتعريف المتدربين بخصائص بيئة العمل المسرحي، وكذلك الفرق بين دور الدراماتورج والمؤلف.

وعن الشخصية العرائسية قال تعتمد على ثلاثة عناصر وهي الشكل البصرى ويتوقف على صانع عرائس واعٍ، الأداء الصوتي ويتطلب شخصية تمتلك أدوات مناسبة، وأخيرا الحركة أو الأداء التعبيرى ويؤديه لاعب العرائس.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة مراعاة اتساق وجمال شكل العرائس عند التصميم، واختيار النوع الذي يتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة لخلق الايهام البصري بين العرض المسرحي والطفل، والتغلب على مخاوفه من العرائس.

"ورشة مخرجي مسرح الطفل" تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، يُقدم فعالياتها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل يوميا على فترتين، الأولى من 10 صباحا وحتى 2 مساء، والثانية من 6 وحتى 8 مساء.

وتشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية يسهل تطبيقها لإنتاج أعمال فنية مميزة.