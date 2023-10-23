إيرادات الأحد.. "العميل صفر" الرابع و"بيت الروبي" في المركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 22 أكتوبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 608 آلاف و900 جنيه، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 165 ألفا و545 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 128 ألفا و349 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 87 ألفا و318 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع للمركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 85 ألفا و728 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

حسن المصري

احتل المركز الخامس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 76 ألفا و741 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

سكر

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 39 ألفا و107 جنيهات.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 16 ألفا و451 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 5 آلاف و789 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

مستر إكس

وذهب المركز التاسع إلى فيلم "مستر إكس" محققا 2313 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

البعبع

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 1559 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.