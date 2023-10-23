انهيار هنا شيحة بسبب الأوضاع في غزة وتعتذر للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هنا شيحة دعمها للقضية الفلسطينية ونشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وتطرقت خلاله للحديث عن المشهد المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة.

وظهرت "هنا" بالفيديو بدون مكياج وعبرت عن حزنها جراء ما يحدث للشعب الفلسطيني وعن معاناتها مؤخرًا بسبب الصور ومقاطع الفيديوهات المؤلمة المنتشرة على السوشيال ميديا مؤخرًا.

وعلقت "هنا" قائلة: "أحب أبقى وشي أحلى من كده وأنا بكلمكم، أحب أروح أصبغ شعري أحب أعيش حياتي بشكل طبيعي، محبش أصحى وسط الليل وأنا مخضوضة من كتر اللي بنشوفه كل يوم من مشاهد مرعبة ومؤلمة، محدش يتمنى يبقى مكانهم ولا مكان الأمهات دي ولا الأطفال دي، التخيل بس إنك مكانهم فيه قهر كده".

واستكملت: "التفكير بقى حوالين كيفية المساعدة ازاى نساعد، نفضل نتكلم عن الموضوع، نفضل ننشر، نفضل نساند بكل طريقة ممكنة نقدر نساعد بيها، اللي يقدر يساعد بدواء، اللي يقدر يساعد بهدوم اللي يقدر يساعد بأي حاجة الناس عاوزاها والناس بقت معدمة وفيه مليون طريقة نقدر نساعد بيها".

مضيفة: "وفيه مليون مؤسسة نقدر نساعد من خلالها خلينا كلنا نساعد باللي نقدر عليه ويارب الأزمة دي تنتهي على خير بدون قصف تاني بدون إبادة أكتر من كده لأن اللي بيحصل ده فوق الوصف وفوق تحمل البشر.. لكي الله يا غزة".

وأنهت حديثها قائلة: "أعذروني وخلونا نبقي إيجابيين وبعتذر لكل الصحفيين الفترة الأخيرة اللي عاوزين يعملوا حوارات عن مسلسل ما تيجي نشوف ومش عاوزة حد يزعل مني بس الوضع صعب جدًا".

يذكر أن هنا شيحة عرض لها مؤخرا مسلسل "ما تيجي نشوف" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم إسلام جمال، نهي عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.