وصفت نتنياهو بمجرم حرب وتلقت تهديدات.. ماذا فعلت أنغام منذ بدء طوفان الأقصى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تلقت النجمة أنغام تهديدا قبل ساعات، ونشرت صورة لرسالة التهديد عقب هجومها على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السطور التالية نستعرض كيف تفاعلت أنغام مع الأحداث في فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى...

أنغام تتفاعل مع الأحداث

منذ بدء عملية طوفان الأقصى، تفاعلت أنغام مع الأحداث وقامت بإعادة تغريد فيديوهات وصور من غزة، كما أعادت نشر مقاطع تندد بالعدوان على غزة.

نتنياهو مجرم حرب

نشرت أنغام صورة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووصفته بـ"مجرم حرب" وذلك عقب قصف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ونشرت صورة في "تغريدة" أخرى، وكتبت: "قذر.. مجرم حرب".

كما أعادت نشر صورة نتنياهو وسط بركة من دماء الأطفال شهداء القصف، وعلقت في تغريدة أخرى: "مستشفى المعمداني غزة، يرضيك كده يارب، حسبنا الله ونعم الوكيل".

تأجيل حفلها في دبي

قامت أنغام بتأجيل حفلها الغنائي والذي كان من المقرر إقامته يوم ٢٠ أكتوبر بمدينة دبي الإماراتية.

ربنا ياخدك

في تدوينة لأفيخاي أدرعي يطالب فيها سكان بلدة الزيتون بقطاع غزة، التوجه إلى جنوب القطاع للفرار من أراضيهم والنجاة بحياتهم من القصف الإسرائيلي المستمر، ردت الفنانة أنغام في تعليق على منشور أفيخاي قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

أفيخاي يرد

رد أفيخاي عبر صفحته على النجمة أنغام قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وأضاف: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

رد أنغام

ردا على ما قاله أفيخاي كتبت أنغام عبر حسابها: "إنت يا اسمك إيه!! بدون رقي ولا أدب لأنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

وتابعت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".

الجمهور يعلق

الجمهور أشاد برد أنغام على أفيخاي أدرعي وجاءت التعليقات على النحو التالي: "بنت مصر، أنغام علمت أفيخاي الأدب، أنغام مسحت بيه البلاط، الملكة أنغام" وغيرها من التعليقات.

عمرو أديب يشيد بأنغام

أشاد الإعلامي عمرو أديب بتغريدة النجمة أنغام، وعلق: "الست أنغام دي القوة الناعمة بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنة".

تعليق خيري شلبي

قال الإعلامي الكبير خيري شلبي في برنامج "حديث القاهرة" إن رد أنغام على أفيخاي كان قويا وحاسما، لأنها "اديتله على دماغه".

تهديد أنغام

تلقت الفنانة أنغام، رسالة تهديد من شخص إسرائيلي لم يكشف عن هويته، عبر تطبيق "واتس آب"، وبدورها نشرت الفنانة صورة لمضمونها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وجاء في نص رسالة التهديد "بحسب الفنانة": "الفنانة الغير فاضل.. أنغام تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانيين ومثل هذه التجمعات والهتافات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الاسرائيلية".

كيف ردت أنغام؟

ردت أنغام، على رسالة التهديد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة، نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين".

وتابعت: "هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وأضافت: "ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام.. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة".