أشرف زكي عن دعم القضية الفلسطينية: "اترعبوا من كلام أنغام وباسم سمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجر ى الفنان أشرف زكي مداخلة هاتفية على قناة "dmc" وتطرق خلالها للأوضاع في غزة وعن محاولة العديد من نجوم الفن دعم الشعب الفلسطيني بأي وسيلة ممكنة.

وعلق أشرف زكي قائلا: "ده واجبنا وده دورنا وانتوا أكيد شوفتوا تأثير الفنان عليهم وده إن دل على شيء فيدل على أن الفنانين بيمثلولهم بعبع وخايفين ومرعوبين منهم، وهم اترعبوا من كلام أنغام وكلام باسم سمرة وبرضه دورنا كفنانين واحنا الحقيقة تحركنا بسرعة جدًا ومن 4 أيام روحنا معبر رفح ويوم الخميس اللي جاي منظمين قافلة للهلال الأحمر المصري".

واستكمل: "وهنقدم كل المساعدات المطلوبة مننا ونشوف ايه الدور اللي ممكن نلعبه وجيبنا عربية للتبرع بالدم أثناء الوقفة التضامنية في النقابة وكتير من الفنانين تبرعوا ومازل الفنانين المصريين مهمومين بالقضية الفلسطينية والوجع في غزة وأهالينا في غزة ولما روحنا عند معبر رفح دي رسالة تضامنية مننا لأهالينا في غزة واحنا جاهزين لأي شيء".

مضيفا: "احنا عبرنا بأدواتنا من خلال أعمال فنية أغاني أو أوبريتات أو لوح فنية بتترسم دي أدواتنا اللي بيخافوا ويترعبوا منها ولما بنعمل أغنية ولا فيلم هما بيترعبوا".

وعن إمكانية تقديم أغنية عن القضية الفلسطينية علق قائلا: "ده مشروع مطروح قدامنا وشغالين عليه وخلال وقت قريب أوي سيرى النور".

وحرص "أشرف زكي" على التواجد أمام معبر رفح خلال الأيام القليلة الماضية استعدادًا لدخول المساعدات للشعب الفلسطيني ورافقه العديد من نجوم الفن، منهم: سامح حسين، محمد محمود، ميدو عادل، ومنير مكرم.

ولبى العديد من نجوم الفن دعوة نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني جراء ما يحدث له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقفة تضامنية عبروا خلالها عن معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أكد "زكي" خلال تواجده بالوقفة التضامنية عن فصل أي ممثل على الفور سيتعاون مع الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال.