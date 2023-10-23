يونس مرسي يطرح "فلسطيني شجاع" تضامنا مع أحداث فلسطين وأهل غزة قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد الفنان الشاب يونس مرسي لطرح أغنيته الجديدة "فلسطيني شجاع"، بعد انتهائه من تسجيلها، إذ من المقرر أن يستمع إليها الجمهور خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وتأتي الأغنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة، الذين يتعرضون لقصف مستمر منذ أيام، نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

"فلسطيني شجاع" من كلمات إسلام البدري وألحان يونس وتوزيع مونتي وإنتاج يحيى مرسي ريتال ميوزك، ووجه صناع العمل تنويه أن صناعة هذا المحتوى لدعم القضية الفلسطينية نفسيا ومادياً، إذ أن كامل الأرباح ستذهب للمساعدات.