بكل لغات العالم.. يسرا وشريف رمزي ودرة يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان شريف رمزي دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يندد خلالها بالمجازر الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر "رمزي" مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وشارك خلاله وسط العديد من النجوم والشخصيات العامة، بينهم: يسرا ودرة وعائشة بن أحمد، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وكانت الرسالة بالعديد من لغات العالم في محاولة إيصالها لأكبر قدر ممكن.

وعلق "شريف" على مقطع الفيديو قائلا: "كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين، لقد فقدوا الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين وخاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء".

واستكمل: "نطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامتهم".

وحرص عدد كبير من النجوم والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا على دعم القضية والشعب الفلسطيني بمواصلة نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يكشفون خلالها أكاذيب الكيان الصهيوني.