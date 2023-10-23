ليلى علوي عن بداية مشوارها الفني: "نور الشريف دخلني في الجد ومدرستش تمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأت اليوم الاثنين أولى فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب في دورته العاشرة هذا العام وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما المصريين والعرب.

وكان من ضمن الحضور النجمة ليلى علوي والتي وجهت التحية للقائمين على المهرجان وعن نجاحهم في إقامة المهرجان وسط الظروف العصيبة التي يمر بها الشرق الأوسط.

وقامت "ليلى علوي" بسرد موقف مع الفنان الراحل نور الشريف خلال إحدى الجلسات النقاشية على هامش فعاليات المهرجان بعنوان "مشوار فنان" وأدارها الإعلامي أيمن النمر.

وعلقت "ليلى" على تأثير المسرح عليها من صغرها وعن كونها ليست أكاديمية ولم تدرس التمثيل إلا أنها اكتسبت العديد من الخبرات من خلال تعاونها مع عدد من أبرز النجوم والمخرجين طوال مسيرتها.

وقالت: "التمثيل هوايتي من صغري ومسرح المدرسة كان له تأثير كبير في حياتي وأنا مدرستش التمثيل بس اخدت خبرة كبيرة من كل النجوم اللي وقفت قدامهم واكتسبت منهم خبرة".

واستكملت: "ورشحني النجم نور الشريف في فيلم شوارع من نار وكان بطولته مع النجمة الراحلة مديحة كامل وساعتها كنت في أولى ثانوي وببتدي خطواتي الفنية واتفاجئت لما لقيته كتب اسمي على التتر مع مديحة كامل وقلت لنفسي دخلت في الجد".

وأقيم حفل افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان وحرص العديد من النجوم على ارتداء بدل وفساتين سوداء بسبب الأحداث التي تشهدها غزة والشعب الفلسطيني، إلى جانب تكريم عدد من النجوم على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي.

ويشارك بالمهرجان نحو 81 فيلما من 37 دولة في العالم، ومنهم إيران وفرنسا واليمن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسوريا والكويت والأردن والهند والبرتغال وروسيا وعمان والنرويج والإمارات ولبنان والمغرب.

كما يشارك في المهرجان 15 مخرجا وخبيرا سينمائيا، وعدد من النجوم أبرزهم: ليلى علوي، حسين فهمي، مدحت العدل، سامر المصري، بوسي شلبي، حبيب غلوم.

وتقام فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته العاشرة هذا العام في الفترة من 22- 28 أكتوبر الجاري .