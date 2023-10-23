منظمو جولة "ويجز" في أمريكا يتبرعون بجزء من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنظمة لحفلات المطرب ويجز عن استكمال جولته الأوروبية بدون توقف بالرغم من تأجيل العديد من الحفلات مؤخرًا، بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني.

وفضلت الشركة المنظمة استكمال جولة "ويجز" الغنائية الأولى له بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية في محاولة منها لرفع مستوى الوعي حول القضية الفلسطينية.

وعلقت الشركة المنظمة في بيان رسمي قائلة: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية".

واستكمل البيان: "لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

واختتم البيان: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي".

وتشهد جولة "ويجز" نجاحًا وحضورًا جماهيريًا كبيرًا حيث متبقي له عدد من الحفلات الغنائية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهي حفله في تورنتو يوم 25 أكتوبر، حفل مونتريال يوم 26 أكتوبر، حفل نيويورك يوم 29 أكتوبر، حفل واشنطن يوم 31 أكتوبر، حفل فلوريدا يوم 2 نوفمبر المقبل، حفل هيوستن يوم 4 نوفمبر، وأخيرًا حفل لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.

وكشف "ويجز" خلال الساعات الماضية عن مشاركته ضمن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إنجلترا ونشر مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" والتي أوضح خلالها حشود من الجماهير الداعمة للقضية الفلسطينية.