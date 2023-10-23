شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل من مهرجان الشارقة السينمائى: الكتابة قدر زى الموت والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جلسة نقاشية للسيناريست مدحت العدل، المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب فى دورته العاشرة، والجلسة بعنوان "العثور على قصتك مصادر الألهام لكتاب السيناريو والشباب" ويدير الجلسة الإعلامى أيمن النمر.

وقال مدحت العدل:"الكتابة قدر زى الموت والحياة لو مكملتش فى الكتابة لن تكون موهوب والكتابة مرهقة جدا و بمر بأربع فصول فى الكتابة وببقى عصبى جدا وبنبسط لما فريق الزمالك يكسب ووقعت فى غرام شارلى شابلن والمسرح الغنائى وحققت المسرحية نجاحا كبيرا وبحضر لمسرحية غنائية للنجمة منة شلبى لانى حبيت جدا المسرح الغنائى".

وتابع: "كتابة الطفل حاجة صعبة جدا وعاوزه متخصصين و يدرسوا سيكالوجية الطفل لأن فى الطفل وهو عنده 3 سنين غير وهو عنده 7 سنين ومحتاج دكاترة متخصصة ومعندناش كتاب يكتبوا أعمال درامية للطفل".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.