شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "وداعًا جوليا" يحتفلون بعرضه الخاص بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" على حضور عرضه الخاص، الذي أقيم اليوم الزمالك، حيث حضر بطل الفيلم نزار جمعة، والمنتج محمد العمدة، كما حرص المخرج أمير رمسيس، والمخرج الكبير خيري بشارة، وسفير السلام باليونسكو الفنان السوداني علي مهدي علي الحضور.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائى وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفانى والمنتج الشهير أمجد أبو العلاء لتمثيل السودان رسميًا فى جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولى لعام 2023، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة.

ومن المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربيًا، حيث ينافس فى مهرجان الجونة السينمائى فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفانى والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

وسيحصل أيضًا على عرضه الأول فى المملكة المتحدة فى مهرجان لندن السينمائي، ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفدت قبل شهر من انطلاقة المهرجان. وكان الفيلم قد شارك فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائى الدولي.

وجدير بالذكر أن مسيرة الفيلم مع الجوائز حافلة، إذ انطلقت من مهرجان كان السينمائى الدولى حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمى الأول، ومؤخرًا حصد 3 جوائز دولية جديدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ21 من مهرجان Paysages de Cinéastes فى فرنسا، إذ فاز بـجائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة ، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز الدولية إلى 4 جوائز دولية.

كما تلقى وداعًا جوليا 7 ترشيحات ضمن جوائز سبتيموس الدولية التى تُقام فعالياتها فى العاصمة الهولندية أمستردام يوم 25 سبتمبر/أيلول، والترشيحات هي: أفضل فيلم إفريقي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، ترشيحين أفضل ممثلة إفريقية (إيمان يوسف وسيران رياك)، أفضل تصوير سينمائى وأفضل موسيقى تصويرية.