النجمة إلهام شاهين تُهنئ الفنان الكبير صلاح السعدنى بعيد ميلاده الـ80

حرصت النجمة إلهام شاهين على تهنئة الفنان الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده الـ80 الذى يتزامن مع اليوم الإثنين 23 أكتوبر، لاسيما أن هناك علاقة إنسانية تربطها بالفنان الكبير إذ عملت معه في مسلسل "ليالى الحلمية" وجسدت شخصية ابنته ويعد هذا العمل من أبرز أعمال وأدوار صلاح السعدنى على مدار تاريخه الفنى، وكذلك تعاونت معه في فيلم آخر.

وقالت إلهام شاهين صلاح السعدنى النجم الجميل، من أجمل الناس بجد وأجمل الزملاء اللى اشتغلت معاهم، بهرنى لما اشتغلت معاه في "ليالى الحلمية" لما عمل مراحل شخصية سليمان غانم حتى أصبح رجل عجوز في الجزء الخامس، بخفة دمه الراجل الفلاح، الشخصية تحس من الأرض أوى، اللى طيب، اللى عنده حكمة اللى فيه كمان شقاوة الرجل مهما كبر في السن".

وأشارت إلهام شاهين: "صلاح السعدنى عمل دور سليمان غانم، وهى شخصية تحفر في تاريخه ومحدش يعرف يعملها تانى، وأنا اشتغلت معاه مرات تانية، منهم فيلم "مدرسة الحب" كان قصة أنيس منصور وبردو كان فيلم جميل أوى عن علاقة الزوج والزوجة بمراحل مختلفة، والحقيقة هو فنان رائع ملتزم جدًا وزكى جدًا وشاطر جدًا في شغله وحفيظ جدًا يبص مرة واحدة في السيناريو ويخش بيسمع اسأله أنت لحقت تحفظ".

وتابعت الهام شاهين:"صلاح السعدنى شخصية متفردة ومتميزة في عمله، وانسانيا، مفيش أجمل ولا أحن ولا أطيب منه ولا أظرف ولا ألذ من صلاح السعدنى، حبيبى ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وأنا بحبه أوى والشغل معاه كان متعة كبيرة لأى حد بيشتغل قدامه

يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدنى، اليوم الإثنين 23 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 80 حيث إنه من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للثميل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سويًا وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

البداية الفعلية للفنان صلاح السعدنى في مشواره الاحترافى بالتمثيل كانت في أوائل الستينيات من خلال التلفزيون، فيما بعد توالت الأدوار التلفزيونية عليه بالإضافة إلى أدوار سينمائية كثيرة، كانت أول مسلسلاته هو الرحيل عام 1960، بعد ذلك انقطع السعدني عن التمثيل لحوالي أربع سنوات، ليعود عام 1964 في مسلسل الضحية، وخلال الستينيات تركزت أعمال صلاح السعدني على الدراما التلفزيونية وكذلك الحضور الدائم على خشبة المسرح.

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور، وأصبحت لقب يناديه بيه الوسط الفني، كما سجل مسلسل "القاصرات" عام 2013 الظهور الأخير للفنان صلاح السعدنى وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجة للراحة التامة وعدم التحدث بكثرة.

قد يهمك أيضا