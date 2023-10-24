بملامح متعبة ووجه شاحب.. أول ظهور علني لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها !! شكلها سيفاجئك!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:49 صباحاً - نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الخاص بموقع بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

ظهور دينا الشربيني

يعتبر هذا الظهور هو الأول لدينا الشربيني بعد وفاة والدتها وظهرت وهي تطوع في جمعية الهلال الأحمر لدعم الظروف الحالية.

يذكر أن والدة دينا الشربيني رحلت في 20 سبتمبر الماضي، بعد رحيل والدها بأشهر قليلة إذ توفي في أبريل الماضي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني حكاية “لو بعد حين” من “مسلسل حدث بالفعل” الذي يعرض على منصة شاهد الإلكترونية.

شارك في بطولة الحكاية دينا الشربيني، وشيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي ، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.



ويلقي مسلسل “حدث بالفعل” الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي.

آخر أعمال دينا السينمائية

أما عن آخر أعمالها السينمائية “فيلم تاج” ضمن أفلام عيد الأضحي بمشاركة الفنان تامر حسني والذي حقق نجاح كبير.

شارك في بطولة فيلم “تاج” بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم “تاج” في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرسة موسيقى.

الخليج 365

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