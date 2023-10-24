بدون مكياج وصبغة شعر.. هنا شيحة تظهر بحالة نفسية سيئة ونحافة غير مسبوقة… هكذا بدت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:49 صباحاً - نشرت الفنانة هنا شيحة، عدة مقاطع فيديو قصيرة -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام– ظهرت فيها بحالة نفسية سيئة بسبب الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

وظهرت هنا شيحة، في الفيديوهات، بدون مكياج وصبغة شعر، مشيرة إلى أن حالتها النفسية سيئة بسبب مشاهد العنف في قطاع غزة.

هنا شيحة بأحدث ظهور لها

واعتذرت هنا شيحة، عن عدم قيامها بأحاديث صحفية خلال الفترة الحالية بسبب تأثرها من الأوضاع، وعدم استطاعتها على الحديث أو حتى النوم بشكل طبيعي.

مسلسل “بيت فرح”

وعلى الصعيد الفني، تلتقى الفنانة هنا شيحة والفنان أشرف عبد الباقي للمرة الثانية في مسلسل “بيت فرح” المكون من 18 حلقة، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة ، وذلك للمرة الثانية بعد تعاونهما سويًا في فيلم “حب البنات” قبل 18 سنة وتحديداً عام 2004 وهو الفيلم الذى حقق نجاحاً مميزاً.

مسلسل “بيت فرح” فكرة يسري الفخراني وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ويجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تميداً لبدء التصوير مباشرة، وتدور احداثه في إطار اجتماعي حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه.

أحدث أعمال هنا شيحة

ويعرض لـ هنا شيحة في الوقت الحالي مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للراحل مصطفي محمود .

وشهدت الحلقة السابعة من حكاية ما تيجي نشوف عددا من الاحداث ، ومنها حدوث خلاف كبير بين إسلام جمال وزوجته داخل أحداث العمل بسبب غيرته عليها من زميلها .

أما هنا شيحة فقد أكتشفت خيانة زوجها طارق صبري – داخل أحداث العمل – مع صديقتها ، حيث اوهمها انه فى التصوير ، الا انها تتبعته واكتشفت وجوده فى فيلا صديقتها .

حكاية “ما تيجي نشوف”

وكانت قد تمكنت حكاية ماتيجي نشوف، والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب ، والمأخوذ عن روايه للكاتب مصطفي محمود تحمل نفس الاسم ، من الدخول الي قائمة الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it .

واحتلت حكاية ما تيجي نشوف المركز الثاني من اصل 10 مراكز هي الاعلي مشاهدة في مصر .

يشارك في حكاية ما تيجي نشوف عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

الخليج 365

الخليج 365

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