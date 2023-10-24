فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يعلن عن حفلات لـ أصالة ومحمد عبده وإليسا "أونلاين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن حفلات غنائية تُقام "أونلاين" لعدد من كبار نجوم الأغنية في العالم العربي.

تقام الحفلات ما بين يومي 25 و26 أكتوبر الجاري ويحييها: الفنانة إليسا، الفنان محمد عبده، الفنانة أصالة، والفنان تامر عاشور وستقام الحفلات أون لاين عبر موقع "وي بوك".

ويواصل "تركي آل الشيخ" الترويج لمباراة الملاكمة المنتظرة "معركة الأشرس" بين الملاكم العالمي، فرانسيس زافيير نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري والمقرر إقامتها يوم السبت 28 أكتوبر الجاري.

وكشف "تركي" عن العديد من المسابقات الخاصة بالمباراة المرتقبة وجوائزها التي تصل إلى 100 ألف دولار إلى جانب العديد من السيارات الفارهة لعدد من الفائزين المحظوظين والذي يقوم بالكشف عنهم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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