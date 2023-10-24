الجمهور يهاجم إيناس مكي بسبب رقصها في أحدث ظهور.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة إيناس مكي جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي ترقص.

وظهرت "إيناس" بمقطع الفيديو وهي ترقص على أغنية "سطلانة" ولاقى المقطع هجوم وانتقادات رواد السوشيال ميديا الذين طالبوها بحذف الفيديو تقديرًا لمشاعر الشعب الفلسطيني وما يمر به من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين التعليقات التي جاءت لـ إيناس على الفيديو: "هو في إيه حضرتك بعيدًا عن غزة والالم اللي بنعيشه ايه اللي حضرتك بتعمليه ده، وما تقوليش تعبير عن العبث عشان الرد غير مقنع"، وردت عليه "إيناس" قائلة: "هو أنا كتبت وقلت إنه ليه علاقة بغزة فيه إيه حضرتك؟"، "كملي رقص كملي أحسن حاجة الواحد يعمل أنفولو مش ناقصين ناس عندها تبلد وعدم احساس"، لترد عليها "إيناس" قائلة: "احترمي نفسك وخليكي محترمة".

وكشفت "إيناس" خلال تعليق لها على أحد المنتقدين أنها "أرقص على خيبة العالم والدول والمؤسسات، تعبير عن اللي حصل حرفيًا العالم سطلانة على الاخر".

يذكر أن أخر مشاركات إيناس مكي كانت بفيلم الكوميديا "إتنين للإيجار" بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت وعرض مطلع العام الجاري.