بكاء إيمي سمير غانم وأحمد الفيشاوي يمارس "الملاكمة".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يؤدي عدد من تمارين الملاكمة وعلق قائلا: "أنا رجل يسعى للسلام ولكنه مستعد للحرب".

إيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكانت الصورة لعدد من الأطفال الفلسطينيين تحت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلقت قائلة: "كل يوم أبص على الصورة دي وأعيط".

ثراء جبيل

نشرت الفنانة ثراء جبيل صورة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأماكن المتفرقة في غزة وطالبت بوقف إطلاق النار.

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" والتي دعم خلالها الشعب الفلسطيني في محنته وعلق: "الإنسانية تأمركم بوقف إطلاق النار".

ريهام حجاج

تواصل الفنانة ريهام حجاج دعم القضية الفلسطينية ونشرت صورة لانتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني لأطفال غزة وكان بالصورة علم إسرائيل وكتب عليها: "الشيطان يقتل".

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وكانت الصورة لرسمة كاريكاتورية للرسام الفلسطيني الراحل، ناجي العلي وطالبت خلالها بوقف الإبادة الجماعية لأهلنا في غزة.

شذى حسون

خضعت الفنانة شذى حسون لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال سوداء بالكامل لاقت إعجاب متابعيها.

مايان السيد

تواصل الفنانة الشابة، مايان السيد دعم القضية الفلسطينية، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والتي طالبت خلالها بوقف إطلاق النار في غزة.

مدحت العدل

نشر السيناريست مدحت العدل مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وتضمن المقطع العلم الفلسطيني وعلق قائلا: "كانت فلسطين، واليوم فلسطين، وغدًا فلسطين".

هنا شيحة

تواصل الفنانة هنا شيحة دعمها للشعب الفلسطيني، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وطالبت خلاله بوقف إطلاق النار.