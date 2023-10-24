بحضور خيري بشارة.. صناع "وداعا جوليا" يحتفلون بطرحه في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بحضور المخرج خيري بشارة، والفنان السوداني علي مهدي، بدأت فعاليات العرض الخاص للفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

العرض المقام في سينما الزمالك، شهد حضور المخرج خيري بشارة، والفنان السوداني علي مهدي، والمخرج أمير رمسيس، والناقد أندرو محسن.

وحضر من فريق الفيلم: منتجه محمد العمدة، والمخرج أمجد أبو العلاء "المشارك في الإنتاج"، وبطل العمل الفنان نزار جمعة، والفنانة إيمان يوسف.

الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" المقرر عرضه رسميا، في مصر بداية من الأربعاء المقبل، نال مؤخرا جائزة الناقد جورج إيبرت، في مهرجان شيكاغو الدولي، بعد حصده جوائز عدة مهرجانات عالمية، منها جائزتي الجمهور والصحافة، في مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وجائزة الحرية من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتم ترشيحه لتمثيل السودان بالدورة 96 لجوائز الأوسكار.

فيلم "وداع جوليا"، بطولة الفنانة والمطربة إيمان يوسف، وملكة جمال جنوب السودان سيران رياك، والفنان نزار جمعة، والفنان الجنوب سوداني جير دواني، الذي شارك في عدة أفلام عالمية، وتم اختياره من الأمم المتحدة سفيرا لشئون اللاجئين.