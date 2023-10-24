شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "صوت وصورة" الأعلى مشاهدة على watch it ويحتل المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "watch it"، حيث حصد العمل المركز الأول على المنصة بعد عرض 8 حلقات خلال الأيام الماضية، ونال إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة الثامنة من المسلسل توكيل رضوى (حنان مطاوع) المحامى لطفى عبود (صدقى صخر) حتى يتمكن من الدفاع عنها في إتهامها بقضية مقتل الطبيب عصام الصياد (مراد مكرم) ، وذلك بناءً على الضمانات التي قدمها لها عندما ذهب لها في محبسها وأقنعها لتوكله للدفاع عنها.

وبالفعل اثناء الجلسة قدم المحامى لطفى عبود عدة أدلة تبرئ رضوى من تلك القضية، ابرزها أن هناك ساعة كاملة اختفت من تفريغ الكاميرات المتواجدة في عيادة الطبيب، بالإضافة إلى فيديو جديد يوضح أن هناك فبركة في شكل ووجه رضوى عن طريق الذكاء الاصطناعى .