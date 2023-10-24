خبر حزين وغير متوقع لمحبي النجمة الكبيرة هالة صدقي … إليكِ ماحدث!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - كشفت الفنانة هالة صدقي، عن أسباب ابتعادها عن موسم رمضان 2024، والذي بدأ التحضير له، رغم نجاحها الكبير الذي حققته رمضان الماضي من خلال شخصية صفصف، في مسلسل “جعفر العمدة“.

غياب هالة صدقي عن دراما رمضان

وأكدت هالة صدقي في تصريحات لها، أنها قررت الابتعاد عن الموسم المقبل، خوفًا من شخصية صفصف التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وإعجاب الجمهور، حيث تخشى التسرع وتبحث عن عمل يقدمها بقوة كهذه الشخصية.

وأضافت صدقي، أنها لهذا السبب قررت التوقف لفترة، حتى لا يقارن جمهورها دورها في أي عمل مهما كان قويًا بشخصية صفصف لأنه ارتبط به.

وتابعت: أنها تركز حاليًا في السينما حيث تواصل تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”، بالإضافة لعدة مشروعات مقبلة.

فيلم “كتف قانوني”

وأوشكت هالة صدقي على الانتهاء من تصوير فيلم “كتف قانوني“، والذي يشاركها خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج يوسف الفنجري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

«كتف قانوني» يعرض بعد عدة أشهر

وقالت «هالة»، خلال لقاء حصري لها في برنامج «It’s Showtim»، على شاشة قناة CBC، أن أحداث الفيلم تدور في عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع من بينها نادي رياضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو ما حمسها للعودة لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

فيلم «كتف قانوني» من بطولة هالة صدقي، دينا، شيرين رضا، عارفة عبدالرسول، كريم عفيفي، وعدد كبير من الفنانين.

يُذكر أن مسلسل جعفر العمدة، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

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