في عيد ميلاده الـ80.. شاهد الصورة الأولى لابنة الفنان صلاح السعدني «المحجبة».. تُشبه شقيقها أحمد تمامًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - احتفل أمس الإثنين 23 أكتوبر الفنان صلاح السعدني بعيد ميلاده الـ 80، فهو من مواليد عام 1943، ونال لقب عمدة الدراما، وصنع أعمال فنية لا تنسى.

صلاح السعدني، هو أحد النجوم الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في ذاكرة المشاهد المصري والعربى.

ابنة صلاح السعدني

وبرغم جماهرية السعدني الكبيرة لكنه حريص دائما منذ سنوات طويلة على إبعاد عائلته عن وسائل الإعلام

الفنان القدير صلاح السعدني وإبنته ميريت

فبخلاف نجله الفنان الشاب أحمد السعدني، تظل عائلة عمدة الدراما بعيدة عن الأضواء، وكثيرين لا يعلمون أن “السعدني” لديه إبنه أيضًا تٌدعى “ميريت” ظهرت مع والدها وشقيقها لأول مرة في إحدى الفاعليات الفنية التي شهدت تكريم والدها.

عائلة صلاح السعدني

تزوج الفنان صلاح السعدني طوال حياته مرة واحدة فقط من خارج الوسط الفني، وأنجب نجله أحمد السعدني الذي اختار أمتهان التمثيل على نهج والده، ونجلته ميريت السعدني التي أبتعدت تمامًا عن الفن وتدينت وارتدت الحجاب واختارت الحياة الأسرية وتزوجت ورزقت بعدد من الأبناء.

أحدث ظهور لـ ميريت السعدني

ويعد آخر ظهور لـ ميريت السعدني حينما ظهرت برفقة شقيقها “أحمد” في عزاء زوجة الفنان خالد زكي التي وفاتها المنية في شهر سبتمبر الماضي 2021، حيث حرصت “ميريت” على مواساة صديق والدها، واستطاعت أن تخطف عدسات المصورين المتواجدين حول قاعة العزاء، فظهرت في عدة لقطات إلى جانب شقيقها الأكبر.

مشوار صلاح السعدني

وقدم صلاح السعدني على المسرح عدد من العروض الهامة منها: “الناصر صلاح الدين”، و”ثورة الموتى”، وباللو باللو”، كما مثل في عدد من الأفلام، منها: “اليوم السادس”، و”قضية عم أحمد”، و”ملف في الآداب”، و”فتوة الناس الغلابة”.

اشتهر صلاح السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة “سليمان غانم” في مسلسل “ليالي الحلمية”، إلى جانب مسلسلات مثل “آرابيسك”، و”رجل من زمن العولمة”، و”أبنائي الأعزاء شكرًا”.

رصيد صلاح السعدني من الأعمال الإذاعية، قليل جدًا، ويكاد يكون نادرًا، وهو 7 مسلسلات إذاعية فقط.

عمل صلاح السعدني في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.

آخر أعمال صلاح السعدني

وشهد عام 2013 آخر ظهور للفنان القدير صلاح السعدني، على الشاشة الصغيرة من خلال “مسلسل القاصرات” الذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني لهذا العام.

“مسلسل القاصرات” بطولة: صلاح السعدني، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، وياسر جلال، وخالد محمود، وعايدة رياض، وصفاء جلال، ومحمد عبد الجواد، وسميرة عبد العزيز، وهيثم محمد، وسماح السعيد، وشمس، ومنير مكرم، وسلوى عثمان، وجيهان قمري، ورشوان توفيق، ومنة عرفة، وملك أحمد زاهر، ومي الغيطي، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

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