شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يشارك فى فيلم "شمس الزناتى" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد خالد صالح إلى أبطال فيلم "شمس الزناتى" بطولة النجم محمد إمام، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، من إخراج أحمد خالد موسى، حيث تمضى الشركة المنتجة في التعاقد مع باقى الممثلين والاعلان عن بدء التصوير بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

كما انضم أحمد خالد صالح مؤخرًا للمشاركة في فيلم سارة وعلي، بطولة منة شلبي وأحمد داود، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن المفترض أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الحالي.

وشارك مؤخرًا أحمد خالد صالح في فيلم "وش في وش" بطولة النجمان أمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون، والذى حقق نجاحاً كبيراً في السينمات، وشارك في بطولة الفيلم كلا من أنوشكا، بيومى فؤاد، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد شاهين، وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى .

يشار إلى أن أخر أعمال أحمد خالد صالح في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، وكان من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، مها نصار، وكذلك مسلسل الصندوق، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم، وكان من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، علي قاسم، كريم سرور وآخرين.