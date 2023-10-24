رفضت مليون جنيه.. ممثلة مصرية تحرج “تل أبيب” وتنشر رسائل المحادثة وترد بلفظ خارج!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:49 صباحاً - هاجمت الفنانة بدرية طلبة أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد تجاوزه في حق المطربة أنغام، وهجوم الأخيرة عليه، بسبب أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.

بدرية طلبة تنشر محادثة جمعتها بإسرائيلية

ونشرت بدرية تعليقها على إنستجرام، وجاء فيه “أفيخاي واد يا فيخو باعت رسالة تهديد للأستاذة أنغام، أهي ردت عليك وعرفتك مقامك يا عديم المقام، ويا بختك يا سعدك إنها عبرتك أصلا وردت، أخطاءكوا كترت إحنا لو اخطأنا حنزعلكوا قوي وحنعتذر بردو عادي”.

وفي نفس المنشور شاركت بدرية متابعيها، محادثة من تليفونها بتاريخ شهر مارس الماضي، مع فتاة إسرائيلية، قدمت نفسها بأنها تعمل بقناة تل أبيب واسمها سارا يعقوب، وفيها تدعو بدرية لحضور حفل بمناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي يُقام في المسجد الأقصى يوم 25 أبريل 2023.

واسترسلت بدرية معها للوقوف على التفاصيل، وبينها أنهم سيتحملون نفقات سفرها وإقامتها و أن الحفل سيضم كوكبة من النجوم، ولن يكون هناك ختم على جواز سفرها، ومقابل أجر يتراوح بين 25000 لـ 35000 دولار.

وبعدما رفضت بدرية ردت عليها الفتاة “كلما أردنا السلام أثبتوا أنكم أشخاص حقودين”، مضيفة “عذرا لا أتحدث مع مصر ليس لهم تاريخ وسرقوا تاريخ غيرهم ونسبوه لهم”، لتقوم بدرية بمهاجمتها مؤكدة أن مصر هي التي أعطتهم درسا لن ينسونه يوما.

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن أثنوا على رد أنغام على أفيخاي، وهجومها عليه، مواصلين دعمهم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وفي سلام، كما طالبوا بوقف إطلاق النار، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم التي ارتكبوها في غزة، منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن أثنوا على رد أنغام على أفيخاي، وهجومها عليه، مواصلين دعمهم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وفي سلام، كما طالبوا بوقف إطلاق النار، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم التي ارتكبوها في غزة، منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.

رسالة بدرية طلبة لأفخاي أدرعي

كما وجهت بدرية طلبة رسالة إلى أفيخاي أدعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وكتبت: أفيخااااي واد يا فيخو ياعرة الصهاي نة يا أبو فخاد ملتسقة باعت رسالة تهدي د للاستاذة (أنغام) يا موكوس أهي ردت عليك وعرفتك مقامك يا عديم المقام ويا بختك ياسعدك أنها عبرتك أصلا وردت أنا لو مكانها أجيبك من لباليبك وأسلخ لك فخادك بقي بتتمحكو فينا وترجعو تعتذرو ؟ أخطائكو كترت يا مفاض يح/ أحنا لو أخطائنا حنز علكو قوي وحنعتذر برضه، عادي وتأكيد أن الفنانين المصرين بينمروكم ويحطوا عليكم.

وكانت نشبت حرب كلامية بين أفيخاي أدري والفنان أنغام، إلا أن الأخيرة لقنته درسًا برسالتها التي تفاعل معها الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إشادة بعض الفنانين بها وبردها وموقفها.

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