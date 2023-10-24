هبة مجدي على كرسي متحرك.. عمرو محمود ياسين يروج لحكايته الجديدة "عيشها بفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل السيناريست عمرو محمود ياسين الترويج لحكايته الجديدة "عيشها بفرحة" ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب" للكاتب الدكتور مصطفى محمود.

ونشر "عمرو" بوستر جديد من حكاية "عيشها بفرحة" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، والتي يشارك ببطولتها الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، وظهرت "هبة مجدي" بالبوستر وهي على كرسي متحرك ويتم دفعها من قبل الفنان هاني عادل.

وكشف "عمرو" عن البوستر الأول لحكاية "عيشها بفرحة" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "ويستمر حصاد مجهود كبير نبذله في عملنا وسط محاولات دائمة لتقديم فن ممتع و هادف للمجتمع المصري والعربي".

واستكمل: "ورغم ما نمر به هذه الأيام من مرارة وألم إلا أن استمرار العمل والالتزام به واجب، أسعد أن أعرض بوستر المسلسل القادم بعنوان عيشها بفرحة من تأليفي وورشة الكتابة سارة مصباح وسهر حمزة إنتاج الشركة المتحدة".

وبدأ "عمرو محمود ياسين" أولى حكاياته من المسلسل بقصة "ألفريدو" بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي.

ومسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ من كتاب للدكتور مصطفى محمود وتتضمن العديد من القصص والتي تناقش بدورها عدد من الحالات الاجتماعية المختلفة.

يذكر أن أخر مشاركات السيناريست عمرو محمود ياسين كانت بمسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021.