شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق اليوم.. واحد من رواد الفن المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق الذى يعد واحدًا من رواد الفن المسرحى، والذى قدم عددًا من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره سواء كانت سينمائية أو درامية.

محمد توفيق هو من عائلة "العجيزي" الشهيرة بمحافظة الغربية المعروفة بوطنيتها ومقاومتها للاحتلال الإنجليزي، وانتقل بعد إنهاء المرحلة الإعدادية مع أسرته إلى حلوان، والتحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، وبعدها بسنوات سافر إلى المملكة المتحدة لدراسة التمثيل، وتعلم على يد النجم المسرحي الراحل لورانس أوليفييه، كما عمل مخرجًا في القسم العربي بالإذاعة البريطانية، وكان من رواد المسرح والإخراج الاذاعي وعمل في الإذاعة بالإذاعات الأهلية ثم بعد افتتاح الإذاعة المصرية.

وكانت بداية توفيق الفنية عندما كان طالباً في المدارس الابتدائية والثانوية، ثم التحق بمعهد التمثيل الذي تأسس عام 1930 فاحترف التمثيل مع فرقة جورج أبيض وعزيز عيد وفرقة خليل مطران، وفي عام 1937 سافر إلى إنجلترا لدراسة التمثيل، وبعد عودته عام 1941 رشحه المخرج نيازي مصطفى لبطولة فيلم مصنع الزوجات وبعدها توالت افلامه والتي بلغ عددها مائة فيلم منها ابن البلد، حب من السماء، شهداء الغرام، السوق السوداء، شارع البهلوان، معلش يا زهر، بابا أمين، لك يوم يا ظالم، شيء من الخوف، الأخ الكبير، أولادي، حسن ونعيمة، الاعتراف، وآخر أفلامه هو أرض الأحلام.

حصل شيخ الدراما، على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير تكريما لجهوده الفنية، حيث منحه كل من الرئيس جمال عبد الناصر، عام 1967 والرئيس أنور السادات، أكتوبر 1979، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.