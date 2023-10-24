شكرا لقرائتكم خبر عن "غزة تحت القصف" و"فلسطين أرضى" عروض اليوم على مسرح أكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء مسابقة الراقص الأفضل والتى تمتد إلى الخميس المقبل 25 أكتوبر برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى المشرف العام على مسرح المقام فيه المسابقة.

لجنة تحكيم المسابقة مكونة من كل من الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة البالية والمخرجة والمصممة سالى أحمد المدرس المساعد بمعهد الباليه، والمخرجة والفنانة ريم أحمد، والمخرجة والمصممة كريمة بدير.

وقال الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة البالية التابعة للمعهد العالى للبالية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة التحكيم إنه يتوجه بالشكر لرئيسة الأكاديمية على الثقة الغالية التى منحتها باختياره ضمن أعضاء لجنة التحكيم لهذا المسابقة التى تضم أفضل العناصر والمواهب فن البالية والتى تتنافس فيما بينها للفوز بلقب الراقص الأفضل بجانب أن المسابقة سوف تشهد فى اليوم الافتتاحي عرض فيلم وثائقى بعنوان "غزة تحت القصف" وأغنية بعنوان "فلسطين أرضى" للتعبير عن التضامن الكامل والدعم اللامحدود للشعب الفسطينى الأشقاء من خلال الفن والقوى الناعمة المصرية التى تعمل للحفاظ على مكتسبات ودعم الشعب الفلسطينى من خلال عدة وجوه سواء بالطرق الدبلوماسية ، أو بالدعم اللوجيستى من خلال توصيل الأغذية والأدوية، ولا يمكن أن يكون ذلك بمعزل عن دور الفن فى توصيل رسالة دعم وتضامن كامل .

وعن برنامج المسابقة قال "صلاح" من المنتظر أن يبدأ العرض اليوم الثلاثاء فى الثامنة مساء بعرض الفيلم التسجيلى بعنوان.

فيلم "أطفال غزة تحت القصف" وأغنية فلسطين أرضى " فى اليوم الأول الافتتاح، ثم بدء المسابقة بمشاركة 9 راقصين فى اليوم الأول للافتتاح فى مسابقة الفردى وهم دارين وائل، وأحمد سويفى، عبد الرحمن محمد، يعقوب الصينى، شادى المهدى، ملك وائل هادى محمد، على جيمي، شهد حسام.

وأضاف "صلاح" ثم فى اليوم التالى بعرض 8 فقرات فى مسابقة الفردى بمشاركة محمد أيمن، داليا محمد، عمرو مجدى، مريم محمد، كريم أسامة، روميساء خالد، محمد أيمن بيجمو، ايملى، وعرض الختام برض مسرحية بعنوان"الفن كوش" فكرة وتصميم واخراج ضياء الدين زكريا بمشاركة ،كلا من أحمد حسين، مؤمن محمد جودة، فى الرقص الفردى، ثم العرض الزوجى ويتكون من كلا من شادى ومصطفى، شهد وعبد الرحمن، على وميا، ايملى وبيجمو، دارين ومحمد ثم الختام وإعلان الجوائز.

يذكر أن مجموع جوائز المسابقة تبلغ 10 ألاف جنية خالصة الضراب تسلم نقدا للفائزين بمبلغ 3000 جنيه للفردى، و7000 للزوجى ويراعى فيها تصويت الجمهور بنسبة 50%.