بالصور- دينا فؤاد بإطلالة جذابة من صالة الرياضة.. تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية دينا فؤاد صوراً لها من داخل صالة الرياضة وهي تستعرض لياقتها البدنية،

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة رياضية وهي تمارس التدريبات، مرتدية تيشيرت أسود وبنطال بنفس اللون، وانتعلت حذًاء رياضياً.



والجدير بالذكر أن اَخر أعمال دينا فؤاد، هو مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربي، عايدة رياض، أحمد الرافعي، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.