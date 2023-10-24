إليكم موعد طرح فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز

ميرنا وليد - بيروت - أعلن منتج فيلم فرقة الموت، هاني عبد الله، موعد عرض الفيلم بطولة الممثل المصري أحمد عز، والمقرر عرضه في صيف 2024.

ونشر هاني عبد الله صورة تجمعه مع السيناريست صلاح الجهيني، معلقًا: "فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني، فيلم عيد الأضحى 2024.. دعواتكم".

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاء أحمد علاء ومن تأليف صلاح الجهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد ان قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

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