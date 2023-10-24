شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى حياة الشاعر نجيب سرور بذكرى وفاته .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الشاعر نجيب سرور الذى يعد من أشهر شعراء مصر في فترة السبعينيات من القرن الماضى، اشتهر بحبه للأدب والفلسفة وشغفه بالقراءة وكتابته للشعر بالعربية الفصحى ورغبته الدائمة بمخاطبة الناس عبر المسرح.

وكان التمثيل فى نظره أداة التعبير الأكثر وصولاً للناس، ويقول أصدقاؤه بأنه لم يلقِ عليهم قصائده بل قام بتمثيلها، وكان له من المهارة فى الأداء والتحكم بتعبير الوجه وحركة اليدين ما يجذب الناس إليه.

أصدر نجيب سرور طوال حياته عدة دواوين شعرية نذكر منها: "لزوم ما لا يلزم" التى كتبها في المجر وصدرت عام 1975، وديوان "الأميات"، و"بروتوكولات حكماء ريش"، و"رباعيات نجيب سرور"، وديوانا "الطوفان" و"فارس آخر زمن"، كتب نجيب سرور ما بين 1969 و1974 قصائد هجائية فى قالب الرباعيات، فصدرت له مجموعة " الأميات"، وفى عام 1978م صدرت له "بروتوكولات حكماء ريش" وهى عبارة عن أشعار ومشاهد مسرحية و"رباعيات نجيب سرور" التى كان قد كتبها بين عامى 1974 و1975م، واستمر إنتاج نجيب سرور حتى وفاته فقد كتب ديوان "الطوفان الكبير" وديوان " فارس آخر زمن "عام 1978 لكنهما لم ينشرا حتى صدرت أعماله الكاملة لأول مرة عام 1997.

وتعد الأغنية الشعبية هى الركيزة لأعمال سرور المسرحية، ولا سيّما ثلاثيته: "ياسين وبهية" عام 1964، و"آه يا ليل يا قمر" عام 1966م، و"قولوا لعين الشمس" عام 1972، واستطاع سرور أن يحقق التلاؤم بين الأصل الشعبى للأغنية وبين قضايا العصر.

ثم كتب مسرحية "يا بهية وخبرينى" عام 1967 بإخراج كرم مطاوع ثم "آلو يا مصر" وهى مسرحية نثرية، كتبت فى القاهرة عام 1968 و"ميرامار" وهى دراما نثرية مقتبسة عن رواية نجيب محفوظ المعروفة من إخراجه عام 1968. استمر تألق نجم نجيب سرور مع هذه الأعمال التى نشرت معظمها كتبًا فى طفرة الصعود فى السبعينات.