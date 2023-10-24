شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ومسرحية ومسلسل.. هشام إسماعيل بـ 3 وجوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان الكوميدى هشام إسماعيل خلال هذه الأيام انتعاشة فنية حيث يشارك خلال هذه الأيام في 3 أعمال، حيث بدأ يوم السبت الماضى تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "أسرة مع بعضينا" بأحد فيلات المقطم والفيلم إخراج مينا سويحة وتأليف أحمد عيسى ويشارك في البطولة مروة عبد المنعم وإبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوي.



هشام اسماعيل

ويشارك مسلسل "حدوتة منسية" الذى يجسد فيه دور الابن الأكبر للفنانة سوسن بدر، ومتزوج من الفنانة عبير صبري مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.

كما أنه مرتبط بالمشاركة في مسرحية مسرحية "طيب وأمير" يومان في الأسبوع الخميس والجمعة، مسرحية "طيب وأمير" كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا ، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة : عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.