ميرنا وليد - بيروت - انتقد الممثل الكوميدي الاميركي ديف تشابيل خلال عرضه في "تي دي جاردن" القصف الإسرائيلي لغزة واتهم الولايات المتحدة بالمساعدة في قتل الأبرياء، وقال الحاضرون إن تعليقات تشابيل بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين جاءت بعد أن قال إنه لا يعتقد أن الطلاب يجب أن يخسروا عملهم بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين، وذلك عندما شرع بعض الأشخاص من الجمهور في مطالبة الممثل الكوميدي بالصمت، مما أثار رد فعل تشابيل.
وواصل الممثل الكوميدي ديف تشابيل حديثه عن الوضع في فلسطين، وانتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب قطعها المياه والمواد الأساسية الأخرى عن غزة، كما اتهمها بقتل المدنيين الأبرياء، وقال الحاضرون للصحيفة إن بعض الحضور هتفوا لشابيل وهتفوا "فلسطين حرة" بعد تصريحاته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ممثل كوميدي أميركي ينتقد إسرائيل وأميركا في عرضه الكوميدي.. هذا ما قاله وهكذا كان رد الجمهور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.