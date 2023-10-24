بالفيديو- ممثل كوميدي أميركي ينتقد إسرائيل وأميركا في عرضه الكوميدي.. هذا ما قاله وهكذا كان رد الجمهور!

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الممثل الكوميدي الاميركي ديف تشابيل خلال عرضه في "تي دي جاردن" القصف الإسرائيلي لغزة واتهم الولايات المتحدة بالمساعدة في قتل الأبرياء، وقال الحاضرون إن تعليقات تشابيل بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين جاءت بعد أن قال إنه لا يعتقد أن الطلاب يجب أن يخسروا عملهم بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين، وذلك عندما شرع بعض الأشخاص من الجمهور في مطالبة الممثل الكوميدي بالصمت، مما أثار رد فعل تشابيل.



وواصل الممثل الكوميدي ديف تشابيل حديثه عن الوضع في فلسطين، وانتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب قطعها المياه والمواد الأساسية الأخرى عن غزة، كما اتهمها بقتل المدنيين الأبرياء، وقال الحاضرون للصحيفة إن بعض الحضور هتفوا لشابيل وهتفوا "فلسطين حرة" بعد تصريحاته.

