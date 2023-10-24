ميرنا وليد - بيروت - ماري سليمان المبدعة في الفن، تمتلك أرشيفا يحتذى به، فهي التي تخرجت من برنامج ستوديو الفن عام 1980، عندما كانت بعمر الـ 16، وحينها فازت عن فئة الأغنية الكلاسيكية.
نذكر من أعمالها : "بكرا منشوف، أول دقة، فاكر حبيبي، ويمكن".
موقع "الفن" التقى بالفنانة ماري سليمان مؤخرا في عيد ميلاد دكتور هراتش ساغبازاريان، وأجرينا معها لقاء، تحدثنا فيه عن غيابها عن الساحة الفنية، والمستوى الفني في لبنان، وسألناها لمن تسمع من الفنانين الحاليين؟ ومن هو صوت لبنان؟
كما تحدثنا أيضاً عن الفنانة الراحلة نجاح سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماري سليمان: "الزمن بحاجة لي ولأمثالي" وهل تندم على غيابها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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