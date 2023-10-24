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علاقة عاطفية سرية تجمع كرم بورسين بزميلته النجمة..اليكم التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان النجم التركي كرم بورسين على علاقة عاطفية بزميلته في مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيرا" حفصة نور صانجاك توتان، اذ انهما يلتقيان بشكل سري وذلك بناء على طلب كرم بورسين.


على صعيد آخر، كشفت الصحفية التركية بيرسين ان مخرج مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيراً"، قد غادر موقع التصوير بعد انزعاجه من تأخر تصوير مشاهد النجمين التركيين كرم بورسين وحفصة نور صنجاك توتان.
إلا أن كرم رد على الصحفية ساخراً منها بالقول: "حقًا!!!! علمت بالأمر الآن… كيف حدث ذلك؟؟؟ في موقع تصوير أي مسلسل؟ أي كرم؟؟؟؟".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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