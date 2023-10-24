دعماً لـ غزة.. ويجز يتبرع بإيرادات حفلاته في أميركا وكندا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مغني الراب المصري ويجز عن تبرّعه بجزء من إيرادات حفلاته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وذلك دعماً لأهل قطاع غزة.

وشارك ويجز صورة عبر حسابه الخاص، كشف من خلالها عن قرراه، وعلق: "بينما تنفطر قلوبنا علي أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية.

لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات.

وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة و رفع المعاناة عنهم. نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة و الوعي".

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